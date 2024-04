Invitée : Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise aux élections européennes (Partie 2)

Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise pour les élections européennes, est l’invitée de Quotidien. La jeune femme de 34 ans a été porte-parole de l’ONG Oxfam, eurodéputée depuis 2019, à la tête du groupe le plus à gauche au Parlement européen. Mais aussi joueuse de water-polo et championne de natation : 1 minute 17, au 100 mètres nage libre. Le monde des ONG ou le monde politique : qu’est-ce qui est le plus utile ? Qu’est-ce qui est le plus décevant ? Manon Aubry souhaite que la gauche se rassemble derrière elle pour les élections européennes, sauf que ça n’a pas été le cas. Et aujourd’hui, c’est la liste de Raphaël Glucksmann qui est devant dans les sondages. Est-ce que c’est lui le vote utile ?