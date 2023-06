Invitée : Margaret Qualley, nouvelle égérie du cinéma américain et Claire Denis

Margaret Qualley est LA nouvelle coqueluche du cinéma américain. La seule à pouvoir revendiquer d’avoir rendu dingues à la fois Brad Pitt et Quentin Tarantino, l’actrice remarquée de la série « The Leftovers » ou de « Maid », la mannequin tout aussi remarquable de Kenzo ou Chanel. Elle est aussi la muse de Claire Denis dans « Stars at noon », son dernier film, récompensé du Grand prix du Jury à Cannes en 2022. Bref, Margaret Qualley est partout et pour la première fois sur une télévision française.