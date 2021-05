Invitée : Marghe, grande gagnante de The Voice 2021

Samedi soir, Marghe a été sacrée grande gagnante de The Voice 2021 face à Jim Bauer. Son parcours dans l’émission, sa passion pour la musique, son histoire de Madagascar à la France, ses tentatives pour participer à The Voice, mais aussi la préparation de son premier album et ses influences, on parle de tout ça avec Marghe sur le plateau de Quotidien.