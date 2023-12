Invitée : Margot, candidate sortante de la Star Academy

La candidate sortante de la Star Academy, Margot, est l’invitée de Quotidien lundi 11 décembre. La jeune femme de 25 ans, originaire de Rouen, se livre sur son élimination face à Candice et Axel, et sur ses cinq semaines passées au sein du fameux château, ainsi que sur ce qu’elle a le plus aimé retrouver à sa sortie. L’ancienne animatrice de campings, autodidacte, se confie sur les contacts avec la production un an auparavant et sur les raisons de sa non-participation à la saison précédente. Elle se livre sur les aspects qui ont été les plus compliqués à gérer durant son aventure, sur la personne avec qui elle a le plus appris, et sut la lettre qu’elle a laissé à ses camarades au château en cas d’élimination. Margot s’exprime enfin sur ses amitiés nouées durant son parcours, sur son premier single « Quand tu danses », sorti juste avant l’aventure musicale, et sur l’élève qu’elle voit aller au bout.