Invitée : Margot Robbie dans les patins de Tonya Harding

Avec Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese elle a tout explosé, dans le « Suicide Squad » sont Harley Quinn badass et punk crevait l’écran, aujourd’hui c’est dans la peau de Tonya Harding star déchu du patin à glace que l’australienne de 27 ans confirme définitivement son talent d’actrice. Elle est devenu en quelques années une valeur sûr du cinéma US, mais loin d’accepter tous les rôles, elle choisit les projets minutieusement quitte à produire les films auxquels elle croit. Pour Quotidien elle revient sur ce film un peu déjanté tiré d’une histoire vraie qui a traumatisé et fasciné l’Amérique mais aussi sur la révolution féministe qui secoue le cinéma américain et sur ses projets.