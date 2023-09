Invitée : Maria Pourchet pointe du doigt la différence entre passion et emprise dans son livre « Western » (Partie 2)

La romancière, Maria Pourchet, est l’invitée de Quotidien jeudi 14 septembre. La titulaire d’un doctorat en sociologie présente son nouveau roman intitulé, « Western », aux éditions Stock. Un nouvel ouvrage après notamment « Toutes les femmes sauf une », « Rome en un jour », ou encore « Feu ». A travers ce livre, l’écrivaine âgée de 43 ans dépeint la nature masculine et nous en dit plus sur la relation hommes-femmes, ainsi que sur la différence notable entre passion et emprise au sein d’une relation ou durant la phase de séduction. Elle revient également sur les mots de Sandrine Rousseau sur un plateau de télévision au sujet de l’affaire Julien Bayou. La passionnée d’écriture donne également ses conseils aux jeunes écrivains en devenir.