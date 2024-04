Invitée : Marie-Laure Brunel-Dupin, première profileuse de France

Marie-Laure Brunet-Dupin, première profileuse de France, lieutenant-colonel de gendarmerie, fondatrice du département des sciences du comportement au sein de la gendarmerie et désormais chef de la division des affaires non élucidées est l'invitée de Yann Barthès. L'analyste comportementale vient de publiez « Serrer les dents », un polar chez BlackLab et qui raconte l’enquête d’une profileuse. En quoi consiste « l’analyste comportementale » ? Est-ce qu’on saura un jour ce qu'il s’est passé sur l'affaire de la disparition du petit Émile ? Marie-Laure Brunet-Dupin répond à toutes ces questions sur le plateau de Quotidien.