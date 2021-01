Invitée: Marie-Sophie Lacarrau, après son baptême du feu sur TF1

En savoir plus sur Yann Barthes

Marie-Sophie Lacarrau a plongé dans le grand bain du 13h de TF1 ce lundi 4 janvier. Ce soir, elle est sur le plateau de Quotidien pour nous débriefer cette grande première. Après 33 ans à la tête du JT de 13h de TF1, Jean-Pierre Pernaut a laissé les rennes du journal le plus puissant de France à Marie-Sophie Lacarrau. La journaliste, déjà rodée aux JT qu’elle a longtemps présenté sur France Télévisions, a donc fait sa grande première ce 4 janvier. On imagine la pression les jours, les heures et les minutes précédant cette échéance. On en parle avec elle sur le plateau de Quotidien.