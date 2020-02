Elle cartonne sur France Inter et pourtant elle n’est pas belge : la suisse Marina Rollman est-elle la relève des humoristes ? Son « spectacle drôle », cartonne depuis plus de deux ans et a même eu les honneurs d’une prolongation au Théâtre de l’œuvre à Paris. Marina Rollman est sur le plateau de Quotidien.

En savoir plus sur Yann Barthes