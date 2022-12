Invitée : Marine Tondelier, nouvelle secrétaire nationale d’EELV (Partie 2)

EELV a un nouveau chef et c’est une nouvelle cheffe. Elue avec 91% des voix ce week-end, Marine Tondelier devient à 36 ans la nouvelle Secrétaire générale d’Europe Ecologie Les Verts. Elle écope d’un parti divisé en deux, avec d’un côté les adeptes de l’écologie dite « radicale », comme Sandrine Rousseau et de l’autre les écolos « de responsabilité » représentés par Yannick Jadot. Marine Tondelier va devoir faire s’entendre les deux et faire peser l’écologie au cœur des débats.