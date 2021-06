Invitée : Marion Cotillard, sombre et mystérieuse dans « Annette » de Leos Carax

Le Festival de Cannes revient enfin le 6 juillet prochain et pour l’ouvrir, la Croisette a choisi le dernier film de Leos Carax, « Annette ». Un film étonnant et plein de mystères qui met à l’honneur Marion Cotillard et Adam Driver. Pour en parler, Marion Cotillard est de passage sur le plateau de Quotidien.