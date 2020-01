Invitée – Mathilde Imer : 150 citoyens tirés au sort s’unissent pour apporter des solutions pour le climat

Comment réguler le réchauffement climatique ? Venir en aide aux zones et aux espèces les plus menacées ? Comment modifier les comportements à l’échelle mondiale ? Depuis plusieurs mois, un collectif de 150 citoyens planche sur une série de mesures pour le climat, qu’ils présenteront à Emmanuel Macron au mois d’avril. Mathilde Imer a inspiré la création de cette « Convention citoyenne pour le climat » et en est aujourd’hui membre. Elle nous parle de cette mobilisation sur le plateau de Quotidien.

