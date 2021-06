Invitée : Maxine, gagnante de Koh Lanta 2021

À 25 ans, Maxine Eouzan vient d’être sacrée grande gagnante de Koh-Lanta 2021 et devient la cinquième femme de l’histoire de l’émission à s’imposer. Durant toute la saison, Maxine a impressionné les téléspectateurs avec son endurance physique, mais aussi ses talents de stratège. Sur le plateau de Quotidien, on revient avec elle sur les moments forts de son aventure, ses joies et ses peines et sur ce que l’émission a changé dans sa vie et dans sa façon d’être.