Invitée : Michèle Halberstadt signe un polar autobiographique avec "Née quelque part"

Michèle Halberstadt est l’une des femmes les plus puissantes du cinéma français. Elle a produit ou distribué la série des Taxi, révélé le génialissime réalisateur chinois Wong Kar Wai et remporté la Palme d’Or avec « Rosetta » des frères Dardenne. Michèle Halberstadt a aussi été une voix de radio, une patronne de presse et désormais une écrivaine qui retrace le fil de ses origines. Elle publie un livre pas comme les autres, un polar autobiographique, une enquête policière sur un nom : le sien, Halberstadt. On en parle avec elle sur le plateau de Quotidien.