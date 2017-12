Invitée : Maëva Coucke est la nouvelle Miss France 2018

Elle s’apelle Maëva Coucke, elle n’a que 23 ans. Elle était jusque-là en première année de licence de droit avec l’envie de devenir juriste en entreprise. Mais ça, c’était avant. Pendant un an, on va l’appeler aussi « Miss France ». Et à chaque fois qu’il y a une Miss France, il y a aussi une polémique. Cette année, elle porte sur sa couleur de cheveux. Mais est-ce vraiment le cas ? Est-ce vraiment important ? Voici Miss France 2018 ! - Extrait Quotidien du 18 décembre 2017.