Invitée : Monica Neagoy rend les mathématiques passionnantes

La professeure en didactique des mathématiques, Monica Neagoy, est l’invitée de Quotidien mercredi 6 décembre. La franco-américaine fait le lien entre les mathématiques et les notions d’amour, de plaisir, de passion, ou encore de pouvoir. Et ce alors que le classement PISA sur le niveau des élèves des membres de l’OCDE, qui vient d’être dévoilé, accable la France, mal classée. Monica Neagoy tente de décrypter la méthode « Singapour », dont elle est spécialiste et qui plaît particulièrement à Gabriel Attal. Une méthode qui consiste à aller du concret vers l’abstrait, afin d’améliorer le niveau des enfants dans la matière. Et ce alors que Singapour est en tête des classements PISA actuellement. Elle explique qu’il faut également valoriser l’erreur, et que les professeurs doivent davantage écouter les élèves. La professeure tente ensuite d’expliquer si nous sommes tous égaux devant les maths et si des milieux sociaux sont plus favorables à cet apprentissage. Avant de s’exprimer sur les différences de réussite entre les filles et garçons, et sur la solution consistant à créer des groupes de niveau.