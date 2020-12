Invitée: Muriel Robin présente sa soirée-événement "I love you coiffure"

En savoir plus sur Yann Barthes

Après une année aussi pourrie que l’a été 2020, il fallait un très, très, très beau cadeau de Noël. Ce cadeau, c’est Muriel Robin qui nous l’offre avec « I love you Coiffure », une soirée-événement qui va faire beaucoup de bien. « I love you coiffure », c’est un film de Muriel Robin, une vraie fiction qui intègre tous ses plus grands sketchs. Une cinquantaine de personnalités à participer au projet : Vanessa Paradis, Line Renaud, Charlotte Rampling, Jean-Pierre Foucault, Jean Reno, M Pokora, Vincent Dedienne, Mimie Mathy, Michel Fau, Jérôme Commandeur, Christophe Willem, Thierry Ardisson, Roselyne Bachelot, Corinne Masiero. Bref, des artistes de toutes les générations, de tous les univers.