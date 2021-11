Invitée : Nabilla Benattia se dévoile "Sans filtre" sur Amazon

On l’a découverte à la télé dans son rôle de bimbo pas toujours très maligne, puis on l’a vue grandir, mûrir, évoluer, changer au gré des émissions de télé-réalité. On l’a ensuite vue lancer sa carrière d’influenceuse et devenir une femme d’affaires, une mère, une femme mariée, une icône mode et une figure de la pop culture. Tout ça au quotidien grâce à des heures d’images sur Snapchat et Instagram. Cette année, Nabilla Benattia se dévoile encore un peu plus, mais dans une série Amazon. Dans « Sans filtre », un docu-réalité, Nabilla Benattia raconte tout, le meilleur comme le pire. Son arrivée dans la télé-réalité, les tournages, mais aussi sa vie à Dubaï, sa maison, son mariage, la naissance de son fils Milann, la maternité, le coup de couteau qui lui a valu de faire de la prison, ses coups de cœur et ses coups de mous. Pour la première fois, Nabilla Benattia se confie en longueur, sans filtre. Elle revient aussi longuement sur sa relation tumultueuse avec son père, son absence, puis leurs retrouvailles. Sur le plateau de Quotidien, on parle avec Nabilla Benattia de son évolution, de sa carrière, de son rôle de modèle pour des milliers d’adolescente, de ses envies pour l’avenir, aussi bien privées que professionnelles.