Invitée - Natacha Polony pose la question: "Sommes-nous encore en démocratie ?"

En ce début d’année Natacha Polony publie un nouvel ouvrage : « Sommes-nous encore en démocratie ? ». Et dès la première page elle prévient : oui, poser cette question est louche, oui c’est presque indécent. Mais ce n’est pas parce qu’on pose la question qu’on est pour la dictature non plus. Dans son ouvrage, la directrice de la rédaction de Marianne s’interroge sur la réalité de nos démocraties, leur fonctionnement, ce qui fait d’un pays une démocratie, ou non. Natacha Polony est sur le plateau de Quotidien.