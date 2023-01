Invitée : Nathalie A. Cabrol, au plus près des extra-terrestres

Nathalie A. Cabrol est astrobiologiste, elle dirige le centre de recherches Carl Sagan de l’Institut SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence). Elle publie cette année « À l’aube de nouveaux horizons », l’occasion ou jamais de s’interroger sur notre place dans l’univers et sur les mystères que nous réserve encore notre galaxie… et toutes les autres. Nathalie A. Cabrol est sur le plateau de Quotidien.