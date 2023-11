Invitée : Neige Sinno, autrice du grand livre de la rentrée littéraire

Neige Sinno est l’invitée de Quotidien jeudi 9 novembre. La romancière de 46 ans, s’était fait récemment remarquer pour l’écriture de son roman « Triste tigre », dans lequel elle raconte les viols subis pendant son enfance par son beau-père. Malgré le sujet lourd et délicat, l’autrice avait déjà été mise en lumière dans l’émission de par sa façon de démonter toutes les idées reçues sur le viol, et de pointer du doigt la responsabilité collective sur le sujet. L’ouvrage vient d’ailleurs d’être récompensé par le prix Femina 2023. Neige Sinno, véritable phénomène de la rentrée littéraire succède à Claudie Hunzinger, et faisait notamment face à Jean-Baptiste Andrea cette année. Neige Sinno explique sur le plateau de Quotidien la différence entre « sincérité » et « honnêteté », et décrypte son processus d’écriture, son choix des mots. Puis, elle axe son propos sur les mécanismes de viol et d’inceste en pointant du doigt davantage le pouvoir que le sexe, et tente d’expliquer jusqu’à quel point il est nécessaire de comprendre son agresseur. Enfin, l’autrice réagit aux chiffres inquiétant de moins de 10% des victimes d’inceste qui portent plainte.