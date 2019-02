Invitée : Nell Irvin Painter, pour "Histoire des blancs"

L’historienne américaine Nell Irvin Painter a consacré la majeure partie de sa carrière à l’histoire du sud des États-Unis qui a longtemps réuni les états les plus conservateurs et les moins ouverts aux droits des noirs. Elle publie cette fois « Histoire des blancs », dans lequel elle décide, non plus de s’intéresser à l’histoire des noirs, mais à la construction de la « race blanche » au fil des siècles. Nell Irvin Painter est sur le plateau de Quotidien.