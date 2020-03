En savoir plus sur Yann Barthes

QuotidienLa culture drag-queen fait un fantastique retour en force en France et dans le monde entier. Et le show de l’acteur RuPaul, "RuPaul’s Drag Race", n’y est clairement pas étranger. Cette année, la série à succès s’est dégotée sa première candidate française. Elle s’appelle Nicky Doll et elle va faire de l’ombre à ses concurrentes. Nicky Doll est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler.