Invitée : Noémie Lenoir, pour son documentaire "Habille-nous Africa"

On parle de la mode de Paris, de celle de Milan, de New-York, de plus en plus de celle de Tokyo ou de Pékin, mais qu’en est-il de l’Afrique ? Le continent aime la mode, mais la mode va-t-elle jusqu’à lui ? Le mannequin Noémie Lenoir a enquêté sur place, auprès des acteurs de la mode, pour remonter la chaîne de fabrication des vêtements qu’on portera demain. Des ateliers aux créateurs d’avenir, elle nous fait traverser un continent qui aime passionnément la mode et qui participe à la réinventer. Noémie Lenoir est sur le plateau de Quotidien pour nous parler de son documentaire « Habille-nous Africa ».