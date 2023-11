Invitée : Nora Hamzawi aborde tous les sujets pour son retour sur scène

L’humoriste Nora Hamzawi est de retour avec un nouveau spectacle, et ce notamment aux Folies Bergères de Paris au mois de mars prochain. La comédienne se penche sur l’évolution des critiques à son égard, et décrypte l’affiche de son spectacle, qui ne porte pas de titre. Un one woman show qui aborde cependant de nombreux sujets variés comme la bombe atomique, les antidépresseurs ou encore les tuto beauté. Elle aborde face aux interrogations de Yann Barthès le sujet de la quarantaine, qu’elle a fêté en avril dernier et celui de sa confiance en elle. Puis la native de Cannes se penche sur son inspiration et sur sa façon d’écrire ses spectacles.