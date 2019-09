Elle a répondu à toutes vos questions – même les plus bizarres – pendant deux saisons dans Quotidien, mais elle a BEAUCOUP d’autres cordes à son arc. Entre ses rôles au cinéma auprès de Guillaume Canet et Juliette Binoche et ses spectacles au théâtre, Nora Hamzawi est une artiste touche à tout. Elle est de retour sur le plateau de Quotidien ce soir.