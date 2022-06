Invitée : Olivia Ronen, avocate de Salah Abdeslam

Olivia Ronen forme, avec Martin Vettes, le duo d’avocats de Salah Abdeslam, seul membre vivant du commando des attentats du 13 novembre à Paris et Saint-Denis. Après neuf mois d’audiences, de témoignages difficiles et d’interrogations, le procès des attentats de Paris se termine dans quelques jours. Le 24 juin, la défense et les parties civiles prononceront leur plaidoirie, avant d’attendre le verdict, cinq jours plus tard. Sur le plateau de Quotidien, Yann Barthès reçoit Olivia Ronen, l’avocate de Salah Abdeslam et revient avec elle sur ces longs mois de procès, sur l’attitude de son client, ses multiples facettes et sa défense.