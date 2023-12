Invitée : Olivia Ruiz de retour sept ans après avec un nouvel album

Olivia Ruiz est l’invitée de Quotidien vendredi 8 décembre. La chanteuse est de retour avec un nouvel album disponible en mars prochain, alors que son dernier, date d’il y a désormais sept ans. Sept années malgré tout actives durant lesquelles l’artiste a écrit des livres, fait des spectacles et notamment raconté l’histoire de sa famille. Elle décrypte l’un de ses morceaux qu’elle juge comme « un hymne aux femmes qui évitent les autoroutes au profit des chemins de traverse ». Elle se penche ensuite sur l’importance des mots « hanches » et « bassins », omniprésents dans son futur opus. Olivia Ruiz se confie sur la dominante bleue à travers son nouveau clip, qui a remplacé le rouge dans sa vie au fil des dernières années. Puis, l’ancienne élève de la Star Academy explique pourquoi elle sent plus de « chaleur » lorsqu’elle interprète des chansons en espagnol, et évoque notamment ses influences comme le phénomène Rosalia. Enfin, celle qui considère l’univers de la chanson comme un monde de requins, se confie sur sa future tournée à venir en avril prochain, avec notamment une date dans la mythique salle de l’Olympia en novembre 2024.