Invitée : on change la façon de filmer les femmes avec Iris Brey

Docteure en études cinématographies et en littérature à l’Université de New York, professeure de cinéma en Californie, Iris Brey nous interroge sur la façon dont on filme les femmes et leurs expériences. Après « Sex and the series » Iris Brey revient avec, « Le regard féminin, une révolution à l’écran ». Dans son nouveau livre, l’autrice défend le « female gaze », le « regard féminin » et invite les lecteurs à s’interroger : comment sont filmées les femmes et selon quel point de vue ? Et si on faisait du cinéma, des séries, un « partage d’expérience » ? Et si on changeait la façon dont on filme les femmes ? Iris Brey est sur le plateau de Quotidien pour en parler.