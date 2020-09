Invitée : on fait le point sur l’état de l’économie mondiale avec Laurence Boone, cheffe économiste de l’OCDE

En savoir plus sur Yann Barthes

Laurence Boone est la cheffe économiste de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). Au tout début du confinement, elle était venue sur le plateau de Quotidien nous parler de l’état de l’économie mondiale en pleine crise sanitaire et des risques sur le long terme lié au confinement. Trois mois plus tard, on tire un premier bilan des dégâts causés par la pandémie sur l’économie.