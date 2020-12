Invitée: on parle de la liberté d’expression en France avec Caroline Fourest

En savoir plus sur Yann Barthes

QuotidienLe procès des attentats de Charlie Hebdo, de l’Hyper Casher et de Montrouge s’est achevé lundi. Le jugement sera rendu demain. Pendant le procès, il y a eu l’attaque au hachoir près des anciens locaux du journal satirique et l’assassinat du professeur Samuel Paty. En France, en 2020, la liberté d’expression et les caricatures font toujours débat. Pour en parler, Caroline Fouret, essayiste, journaliste, réalisatrice, amie et ancienne collaboratrice de Charlie Hebdo, est sur le plateau de Quotidien.