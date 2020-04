Invitée : on parle des essais cliniques en cours et du déconfinement avec la docteure Karine Lacombe

En savoir plus sur Yann Barthes

Karine Lacombe est la cheffe du service des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Antoine à Paris. Depuis le début de l’épidémie de Covid-19 en France, elle a multiplié les apparitions médiatiques. La docteure est également apparue lors de la première conférence de presse d’Edouard Philippe. Cette médiatisation, ainsi que ses réserves à l’encontre des recherches du professeur Didier Raoult lui ont également valu de nombreuses critiques et menaces, la poussant à quitter les réseaux sociaux. Après l’avoir reçu par Skype, au début de l’épidémie, on retrouve Karine Lacombe sur le plateau de Quotidien. Avec elle, on parle de l’évolution de l’épidémie, des essais cliniques en cours pour trouver un traitement efficace et du déconfinement à venir.