Invitée : Ophélie Meunier alerte sur la situation actuelle à l’école

Ophélie Meunier est l’invitée de Quotidien vendredi 10 novembre. La présentatrice et rédactrice en chef de « Zone interdite » sur M6 depuis 2016 présente dimanche soir prochain dans son émission une enquête sur l’école intitulé « L’Education nationale au bord du naufrage » tournée en immersion en caméras discrètes. Un document exceptionnel signé Jean-Charles Doria. La journaliste de 35 ans, qui parle de « chaos », propose en avant-première plusieurs extraits de ce reportage, dans lesquels on voit notamment une professeur exténuée. La native de Versailles qui avait d’ailleurs rendez-vous avec Gabriel Attal la veille. Elle donne son avis sur les craintes autour de la stigmatisation des professeurs, alors qu’on assiste à un fort taux d’absentéisme et à une incompétence de nombreux contractuels. Elle tente aussi de décrypter pourquoi les atteintes à la laïcité ne sont pas systématiquement signalés, puis s’expriment sur la gestion des rectorats, avant enfin de tenter de donner différentes pistes pour sortir de cette situation délicate.