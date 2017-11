On l’a connu toute petite. On travaillait ensemble au Petit Journal sur Canal+ et maintenant c’est la star de M6. Dimanche soir, Zone Interdite consacre pour la première fois un documentaire passionnant aux transgenres et à la transidentité. On en parle ce soir avec Ophélie Meunier. Extrait de l’émission Quotidien du vendredi 10 novembre 2017 – Partie 2