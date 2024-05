Invitée : Ovidie retrace l’histoire de la domination masculine dans « Assise, debout, couchée »

Ecrivaine, réalisatrice et enseignante, connue pour ses positions féministes, Ovidie n’a de cesse d’expérimenter des formats variés composant une œuvre aussi prolifique qu’engagée avec des podcasts, des séries, des romans graphiques, des essais ou bien des documentaires. Le dernier s’appelle « Des gens bien ordinaires » et vient de remporter un International Emmy Award. Après avoir publié le livre « La chair est triste, hélas », Ovidie revient avec « Assise, debout, couchée ! », toujours un livre sur les femmes mais cette fois-ci : les femmes et les chiens. Ovidie explique les choix de son titre sur le plateau de Quotidien.