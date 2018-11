Invitée : la philosophe pop Marianne Chaillan pour "Pensez-vous vraiment ce que vous croyez penser ?"

Marianne Chaillan est philosophe et écrivaine. Elle a publié plusieurs ouvrages à succès pour vulgariser et dépoussiérer la philosophie et la mettre à la portée de tous : « Harry Potter à l’école de la philosophie », « Ils vécurent philosophes et furent beaucoup d’heureux ». Marianne CHaillan revient avec « Pensez-vous vraiment ce que vous croyez penser ? », un livre ludique et pratique pour questionner notre morale à travers les grandes questions de l’actualité (la PMA, l’avortement, l’euthanasie, … ) en les passant sous le prisme de la philosophie. Marianne Chaillan est sur le plateau de Quotidien pour en parler.