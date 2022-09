Invitée : plongée chez les hommes et les femmes dans l’ombre des ultrariches, avec Alizée Delpierre

On n’a jamais autant parlé des ultra riches que ces derniers mois. Au plus fort de la canicule cet été, on a pointé du doigt leur utilisation de jets privés désastreuses pour l’environnement, avec la crise énergétique et sociale on s’interroge sur la possibilité de taxer davantage les plus riches et les grandes entreprises et leurs superprofits. Alizée Delpierre, elle, s’est plongée dans la vie de ces riches dont on parle beaucoup et dont on sait finalement peu de chose. La sociologue publie « Servir les riches » et dévoile un monde parallèle, celui des grandes fortunes et de leur personnel. Majordomes, gouvernantes, chauffeurs, cuisiniers, lingères, nannys : ils font partie intégrante de la vie de ces 0,01% des plus riches.