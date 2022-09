Invitée : Pomme, la "Consolation" dont on a tous besoin

A 26 ans, Pomme revendique déjà trois albums couronnés de succès, deux Victoires de la Musique et fait l’unanimité auprès des critiques. Artiste de toute une génération, elle apporte de la douceur et de la sincérité dans un monde toujours plus brutal. Pour fêter la sortie de son troisième album, « Consolation », Pomme est sur le plateau de Quotidien.