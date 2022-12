Invitée – Pour tout comprendre de la situation en Chine, avec Alice Ekman

La Chine se soulève contre son gouvernement. Depuis plusieurs jours, des images jamais vues nous parviennent de Chine où la population se révolte contre les mesures sanitaires mises en place par le gouvernement pour lutter contre le Covid. Après plus de deux ans de pandémie, les Chinois refusent de se laisser enfermer dans leur propre domicile et de se voir contraindre le port du masque, alors que le monde entier se découvre. Les images de la Coupe du monde au Qatar et de ses supporters démasqués ont mis le feu aux poudres dans le pays peu habitué aux mouvements de protestation. Pour la première fois depuis les événements de Tienanmen, on a vu des ouvriers faire grève et des scènes de révolte dans les rues. On parle de la situation sur place avec Alice Ekman, spécialiste de la Chine.