Invitée : que faut-il encore attendre de Vladimir Poutine ? Avec la politologue Hélène Blanc

Hélène Blanc est chercheuse au CNRS, politologue et criminologue, spécialiste de la Russie et de l’Europe de l’Est, mais aussi spécialiste des mafias et des services secrets. Après près d’un an de guerre en Ukraine, que faut-il encore attendre de Vladimir Poutine ? Une issue diplomatique est-elle encore envisageable ? La Russie peut-elle s’accommoder d’une défaite ? On en parle avec Hélène Blanc sur le plateau de Quotidien.