Invitée : qui est Giorgia Meloni ? Le décryptage de la journaliste Anna Bonalume

L’Italie a-t-elle de nouveau plongé dans le fascisme ? L’alliance des droites et de l’extrême droite, portée par la figure du néo-fascisme Giorgia Meloni, s’est imposée en tête des élections législatives italiennes ce week-end. Cette victoire va-t-elle durablement transformer l’Europe ? Qu’adviendra-t-il des relations entre la France et l’Italie ? Pour le comprendre, on en parle avec Anna Bonalume, philosophe et journaliste, autrice de « Un mois avec un populiste », consacré au leader de la Ligue du Nord, Matteo Salvini.