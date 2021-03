Invitée : Rachel Khan pour "Racée"

Rachel Khan est juriste de formation, ancienne sportive de haut niveau, championne de France d’athlétisme, comédienne de théâtre et de cinéma. Elle a également travaillé à la communication des Verts, puis à la région Île-de-France en tant que chargée de mission et conseillère culture. Elle anime aussi des ateliers avec des détenus radicalisés en prison, dirige la commission jeunesse et sport à la Licra et est à la tête d’un centre culturel dédiée au hip-hop. Bref, Rachel Khan a mille casquettes et à peu près autant de vies. Auxquelles elle ajoute cette année celle d’autrice, avec la publication de son livre « Racée » le 10 mars prochain. Un livre sur tous les débats actuels, autour de l’identité, de la race, mais avec une analyse à contre-courant. Rachel Khan est par exemple opposée à l’utilisation de mots qui « séparent » selon ses propres termes : intersectionnalité, minorité, racisé, afro-descendant. Elle juge également trop « fourre-tout » les mots diversité, vivre-ensemble, mixité et non mixité ou collectif. Un discours que Rachel Khan nous explique sur le plateau de Quotidien.