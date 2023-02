Invitée : Rachida Dati, maire LR du 7ème arrondissement de Paris (partie 2)

Figure de la droite, ancienne ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy et maire Les Républicains du 7ème arrondissement de Paris depuis 2008, Rachida Dati fait le point sur la situation du parti Les Républicains, sur la réforme des retraites et sur la triple visite européenne de Volodymyr Zelensky. Issue d’un milieu modeste, elle revient sur son enfance et son parcours politique. Invitée incontournable des programmateurs et adepte de la “politique-spectacle”, Rachida Dati devient très populaire sur les réseaux sociaux grâce à ses punchlines et son franc-parler. Rachida Dati est sur le plateau de Quotidien.