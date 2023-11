Invitée : Rachida Dati se livre sur les sujets de sociétés actuels brûlants

Rachida Dati est l’invitée de Quotidien mardi 14 novembre. L’actuelle maire du 7ème arrondissement de Paris, ancienne garde des Sceaux est devenue au fil de son parcours politique un véritable symbole d’intégration. On la retrouve d’ailleurs dans le document exceptionnel d’Azzedine Ahmed-Chaouch sur les personnalités d’origines arabes dans les médias, après l’émission sur TMC. Celle qu’on érige aujourd’hui comme l’une des principales figures d’opposition d’Anne Hidalgo revient dans un premier temps sur la manifestation de ce dimanche contre l’antisémitisme. Elle donne son avis sur le manque de jeunes et de personnes d’origines arabes lors de ce rassemblement. Puis, l’ancienne contrôleuse de gestion se livre sur le conflit israélo-palestinien et sur la riposte israélienne. Elle donne également son opinion sur la position actuelle du Rassemblement National envers les musulmans de France. La porte-parole de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 se penche ensuite sur la brûlante « loi immigration » de Gérald Darmanin, puis se livre sur sa vision de la droite actuelle.