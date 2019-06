Invitée : Raphaëlle Bacqué raconte Karl Lagerfeld dans "Kaiser Karl"

Pendant 50 ans, Karl Lagerfeld a incarné la mode, la prise de risque, le talent, le renouvellement permanent. Fendi, Chloé, Chanel, … Karl Lagerfeld a incarné les plus grandes marques, réalisé les défilés les plus grandioses. Créateur ultra-prolifique, il était le seul à proposer autant de collections – jusqu’à 17 par an ! – toutes couronnées de succès. Il était le « Kaiser » de la mode, une référence, un modèle et pourtant, personne n’a jamais écrit de biographie sur sa vie, son œuvre. C’est désormais chose faite : la journaliste Raphaëlle Bacqué publie « Kaiser Karl », elle nous en parle sur le plateau de Quotidien.