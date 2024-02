Invitée : Reneé Rapp mêle haine et amour dans son album « Snow Angel »

L’une des phénomènes de la musique actuelle, Reneé Rapp est l’invitée de Quotidien mercredi 14 février. L’artiste américaine éclectique de 24 ans, qui s’est notamment fait connaître à travers la comédie musicale de Broadway « Mean Girls », était sur la scène de l’Olympia ce mardi pour un concert exceptionnel. Le premier album, « Snow Angel » de celle remarquée également dans "The Sex Lives of College Girls", connaît un immense succès. La jeune femme classée 24ème dans le classement des jeunes les plus influents des Etats-Unis se confie dans un premier temps sur sa passion pour « faire le show », avant de se pencher sur l’atmosphère singulier de son album, mélange de haine et d’amour. La native de Huntersville en Caroline du Nord s’exprime à cœur ouvert sur le titre « Snow Angel », qui parle de toxicomanie ou encore de traumatisme et se penche sur sa façon d’exprimer constamment ses sentiments. Enfin, Reneé Rapp revient sur une sorte d’homophobie qu’elle avait envers elle-même à une époque, ainsi que sur le tatouage tout particulier sur son avant-bras.