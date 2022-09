Invitée : retour de vieilles maladies, apparitions de nouvelles, le point avec l’infectiologue Yazdan Yazdanpanah

Yazdan Yazdanpanah est infectiologue. Chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital Bichat-Claude Bernard à Paris, il dirige également l’ANRS Maladies infectieuses émergentes, la nouvelle agence de lutte contre les maladies infectieuses. Alors que depuis plusieurs mois, anciennes maladies et nouveaux virus se propagent dans le monde, du Covid à la polio, en passant par la rougeole ou la variole du singe, on fait le point sur la situation avec lui.