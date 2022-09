Invitée : Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture (Partie 1)

Longtemps dans l’ombre d’Emmanuel Macron au poste de conseillère culture, Rima Abdul-Malak est désormais ministre de la Culture. Pour sa première interview télé, elle a accepté de répondre aux questions de Yann Barthès pour Quotidien. Avec la ministre de la Culture, on parle de la baisse de la fréquentation des cinémas en France, du poids des plateformes de streaming ou encore de la baisse d’intérêt pour la littérature chez les plus jeunes. On parle également de son parcours atypique pour une ministre et de l’égalité femme-homme au cinéma.