Invitée : Rosa Bursztein, nouvelle étoile montante du stand-up

Si vous ne connaissiez pas encore Rosa Bursztein, retenez bien son nom : elle est l’étoile montante du stand-up en France. Avec déjà trois seules-en-scène à son actif et une communauté de fans qui ne cesse de grossir, elle présente aussi « Les Mecs que je veux Ken », un podcast et un livre et propose "Rosa", un spectacle garanti sans filtre. Rosa Bursztein est sur le plateau de Quotidien.