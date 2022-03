Invitée : Rosalia, le phénomène musical international

À 29 ans, Rosalia est déjà un phénomène international. La chanteuse espagnole est devenue en quelques années LA chanteuse que tout le monde s’arrache. Toutes les plus grandes stars se l’arrachent et veulent enregistrer avec elle : The Weeknd, Travis Scott, Billie Eilish, James Blake, Pharrel Williams, Frank Ocean, Cardi B ou encore Bad Bunny. Rosalia est à la fois la chanteuse la plus en vogue du moment et une icone pour la jeunesse. Elle chante en espagnol – et tant pis pour ceux qui veulent l’entendre chanter anglais – elle surfe sur tous les styles, tous les genres, toutes les cultures et ça cartonne à chaque fois. Rosalia est sur le plateau de Quotidien à l’occasion de la sortie de son nouvel album, « Motomami ».